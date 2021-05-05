Tent Vertex - Элитные материалы и оборудование для террас » Тенты, перголы и маркизы в Алматы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ дизайн
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
европейского производства
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ПОЧЕМУ МЫ?
Элитные материалы и оборудование для террас
Тентовые конструкции для террас, кафе, ресторанов, загородных домов, спортивных, детских площадок и фасадов.
Перголы: для монтажа на стену, самонесущие перголы, перголы Овал, Биоклиматические перголы.
Опции для пергол: встроенное освещение, раздвижное панорамное остекление, панорамное остекление «Гильотина», защитные экраны ZIP.
Маркизы: Террасные, Витринные, Вертикальные.
Автоматизация для штор: Электрокарнизы.
С нами ваш бизнес достигнет новых вершин
МАРКИЗЫ
ТЕНТЫ
ПЕРГОЛЫ
ОПЦИИ ДЛЯ ПЕРГОЛ
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и расчет стоимости
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Как мы работаем?
+7 (707) 101 - 81 - 87
После заполнения формы обратной связи, Вам позвонит наш менеджер и задаст несколько вопросов.
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Выезд технического специалиста
После разговора с менеджером, к Вам отправится специалист для снятия замеров.
Подготовка ценового предложения
Далее мы подготовим для Вас коммерческое предложение с указанием расценок.
Подписание договора
Как только Вы ознакомитесь с коммерческим предложением, мы подготовим для вас договор с учетом всевозможных нюансов.
Монтаж
После прохождения всех этапов, к Вам отправится бригада монтажников и в кратчайшие сроки установит все необходимое.