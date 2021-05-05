Tent Vertex - Элитные материалы и оборудование для террас » Тенты, перголы и маркизы в Алматы

Тентовые конструкции

Перголы

Маркизы

Остекление для пергол

Электрокарнизы для штор

Террасные зонты

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ дизайн
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ европейского производства

Получите консультацию мастера и расчет стоимости

ПОЧЕМУ МЫ?

Многолетний опыт работы

Профессиональные мастера

Официальный договор

Бесплатный выезд и доставка

Понятные и прозрачные цены

Элитные материалы и оборудование для террас

Тентовые конструкции для террас, кафе, ресторанов, загородных домов, спортивных, детских площадок и фасадов.

Перголы: для монтажа на стену, самонесущие перголы, перголы Овал, Биоклиматические перголы.

Опции для пергол: встроенное освещение, раздвижное панорамное остекление, панорамное остекление «Гильотина», защитные экраны ZIP.

Маркизы: Террасные, Витринные, Вертикальные.

Автоматизация для штор: Электрокарнизы.

Зонты для Ресторанов и Частных домов.

С нами ваш бизнес достигнет новых вершин

МАРКИЗЫ

triangle
Маркизы террасные

— создадут комфортные условия для ваших гостей, сделают их пребывание приятным и долгим

Подробнее
triangle
Маркизы витринные

— сделают ваше пространство максимально комфортным и безопасным

Подробнее
triangle
Маркизы вертикальные

— на террасе или у бассейна, создайте комфортное и красивое пространство

Подробнее

ТЕНТЫ

triangle
Тенты для летних террас кафе, ресторанов

— создадут комфортные условия для ваших гостей, сделают их пребывание приятным и долгим

Подробнее
triangle
Тенты для детских площадок

— сделают вашу детскую площадку максимально комфортной на протяжении всего дня и независимо от погодных условий

Подробнее
triangle
Тенты для спортивных площадок

— на протяжении всего дня и независимо от погодных условий, тенты защитят посетителей мероприятия

Подробнее
triangle
Тенты для загородных домов

— на террасе или у бассейна, создайте комфортное и красивое пространство

Подробнее
triangle
Тенты для общественных пространств

— сделают ваше пространство максимально комфортным и безопасным

Подробнее
triangle
Тенты для фасадов

— это новый виток в архитектуре, позволяющий воплощать в жизнь практически любые формы

Подробнее

ПЕРГОЛЫ

triangle
Пергола пристенная

— данный вид пергол создан для монтажа на стену или любую другую опорную конструкцию

Подробнее
triangle
Пергола самонесущая

— данная модель позволяет организовать террасу в любом месте на вашей территории

Подробнее
triangle
Пергола Овальная

— изящное и практичное решение для дома и бизнеса

Подробнее
triangle
Биоклиматическая пергола

— данная модель укомплектована поворотно-раздвижной крышей из алюминиевых панелей, которые обеспечивают полную герметичность

Подробнее

ОПЦИИ ДЛЯ ПЕРГОЛ

triangle
Защитные экраны ZIP

— это герметичная тканевая система, предотвращающая сквозняки, проникновение насекомых, а также обеспечивающая защиту от ультрафиолетовых лучей и осадков.

Подробнее
triangle
Раздвижное панорамное остекление

— это надежное и практичное решение для защиты внутреннего пространства перголы или беседки от осадков и постороннего шума

Подробнее
triangle
Встроенное освещение для пергол

— Вы можете выбрать один из нескольких осветительных элементов, которые не только прекрасно осветят перголу, но также придадут ей уют и исключительное очарование.

Подробнее
triangle
Панорамное остекление "Гильотина"

— подъемное автоматическое панорамное остекление для сезонных веранд

Подробнее

ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР

triangle
Электрокарнизы для штор

— для любых штор и гардин, для всех видом окон. Управление разными способами: движениями руки, кнопкой на пульте, со смартфона или даже голосовыми командами.

Подробнее

тЕРРАСНЫЕ ЗОНТЫ

triangle
Террасные зонты

— мы изготавливаем качественные солнцезащитные зонты премиум класса для частных домов – террас, балконов, приусадебных участков, а также террасные системы для кафе, гостиниц и ресторанов.

Подробнее

Получите консультацию мастера
и расчет стоимости

Для вызова мастера на замер,
оставьте ваш номер телефона

Или позвоните!

Как мы работаем?

+7 (707) 101 - 81 - 87

После заполнения формы обратной связи, Вам позвонит наш менеджер и задаст несколько вопросов.
Заказать звонок

Выезд технического специалиста

После разговора с менеджером, к Вам отправится специалист для снятия замеров.

Подготовка ценового предложения

Далее мы подготовим для Вас коммерческое предложение с указанием расценок.

Подписание договора

Как только Вы ознакомитесь с коммерческим предложением, мы подготовим для вас договор с учетом всевозможных нюансов.

Монтаж

После прохождения всех этапов, к Вам отправится бригада монтажников и в кратчайшие сроки установит все необходимое.